Галкин поздравил Киркорова с днем рождения пророческим видео

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30 апреля 2020, 17:48 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press, Филипп Киркоров

Популярный певец Филипп Киркоров 30 апреля отмечает свой 53-й день рождения. Российский юморист Максим Галкин эмоционально поздравил друга оригинальным видео трехлетней давности.

"Сегодня день рождения человека, который всегда готов! Всегда готов петь, готов прийти на помощь, готов поехать на гастроли и, как выяснилось, ещё три года назад был готов к пандемии!", - написал Максим в комментарии к записи. Забавный ролик юморист назвал "пророчеством пандемии" от Киркорова.

В комментариях отметились многие звезды шоу-бизнеса, оценив чувство юмора Филиппа Киркорова. Сам именинник высказал благодарность: "Спасибо, дорогие мои! Люблю! Всегда готов! Во всеоружии! Скорая помощь по имени Филипп".

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