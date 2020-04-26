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Галкин рассказал, есть ли у них с Пугачевой брачный контракт

, 13:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Галкин рассказал, есть ли у них с Пугачевой брачный контракт
Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми Лизой и Гарри. Фото: соцсети

Максим Галкин заявил, что, вопреки слухам, они с Аллой Пугачевой перед свадьбой не составляли брачный контракт. Шоумен рассказал, что у них с супругой всё общее, и никто не считает, кто сколько денег приносит в дом.

Галкин и Пугачева зарегистрировали отношения в 2011 году – тогда певица активно выступала и много зарабатывала. Многие предполагали, что при заключении брака артисты оформили договор, однако шоумен опроверг эти слухи. Он признался, что они с женой никогда не делили деньги на «мои-твои».

«У нас нет брачного контракта. В нашем случае с Аллой мы сначала жили 10 лет, потом поженились, а после повенчались. То есть прошли испытание временем», - сказал Галкин.

АБ

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