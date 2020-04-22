Максим Галкин показал поклонникам, как он встречает утро с сыном Гарри

Максим Галкин часто делится в сети видеороликами с участием своих детей, Лизы и Гарри. Недавно артист показал, как он начинает день вместе с сыном.
Утренним видео Максим поделился в Instagram. На кадрах видно, как ребенок танцует под песню Анжелики Варум «Goodbye, мой мальчик». Папа подпевает наследнику и снимает все на камеру. Под конец ролика Гарри отправляет Галкину воздушный поцелуй.
«Вот так мы с Гариком в 8:00 утра встречаем новый день», — подписал публикацию шоумен.
Фолловерам понравилось такое активное утро звездной семьи.
«Хитовые пацаны», - написала пользователь Viktorykamchatka.
«Утреннее настроение задает настрой на весь день», - поддерживает Missmary_74.
«Необыкновенные! Спасибо вам, Максим, за позитив», - восхищается Nairakirgueva.
Ранее сообщалось: друг семьи Петра Чернышева и Анастасии Заворотнюк подтвердил информацию о выписке актрисы из больницы.
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Вот так мы с Гариком в 8:00 утра встречаем новый день ????????????