Друг семьи Чернышева и Заворотнюк поделился, как чувствует себя Анастасия дома

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22 апреля 2020, 16:11 [ «Аргументы Недели» ]

А. Заворотнюк и П. Чернышев, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Друг семьи Петра Чернышева и Анастасии Заворотнюк подтвердил информацию о выписке актрисы из больницы. По его словам, Анастасии сейчас после больницы намного лучше, вскоре она сможет вернуться к нормальной жизни и работать, - сообщает kp.ru.

Слухи о том, что Петр Чернышев забрал жену из больницы, и Анастасия находится дома в подмосковном Крекшино, подтвердил друг знаменитостей. С января 2019 года Завротнюк лежала в филиале одной из московских больниц в Барвихе. Чернышев постоянно находился рядом с женой.

Друг семьи созванивался с Чернышевым после выписки Анастасии из бльницы, и они ему рассказали, что Настя хорошо себя чувствует, врачи решили, что она может обходиться без круглосуточного наблюдения.

По словам мужчины, во время лечения Заворотнюк принимала гормональные препараты и поправилась. После отмены этого лекарства она похудела. Еще стало известно, что Настя сейчас не пользуется ни мобильным телефоном, ни интернетом. И телевизор не смотрит, чтобы не волноваться.

В 2019 году Анастасия Заворотнюк перенесла две операции по удалению опухоли головного мозга: одну в Германии, вторую в Москве. Врач рассказал, как лечили актрису.