Врач рассказал, как Заворотнюк лечат от глиобластомы и какие у звезды шансы на выздоровление

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

22 апреля 2020, 08:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Врач рассказал о ходе лечения актрисы Анастасии Заворотнюк. Специалист сообщил, что у звезды обнаружена не смертельная форма рака, и в настоящий момент у артистки есть все шансы на выздоровление.

Отмечается, что сейчас врачи даже разрешили Заворотнюк покидать стены больницы в Барвихе, где она проходит лечение. У актрисы диагностировали глиобластому, которую лечат противоопухолевым препаратом, блокирующим рост раковых клеток, рассказал КП врач.

«Пока Заворотнюк еще слабенькая, бледненькая. Внешне она, конечно, изменилась, появилась отечность вокруг глаз. После химии у нее выпали волосы, но сейчас они отросли снова», - рассказал он о состоянии знаменитости.