Ольга Прокофьева уверена, что у «прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк все будет хорошо

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

21 апреля 2020, 19:48 [ «Аргументы Недели» ]

Ольга Прокофьева, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Актриса Ольга Прокофьева, которая играла вместе с Анастасией Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня», уверена, что у коллеги всё будет хорошо.

Анастасия Заворотнюк более года назад перестала сниматься в кино, играть на сцене в спектаклях, появляться на светских мероприятиях. Актриса заболела и начала лечиться. Семья Заворотнюк не даёт никаких комментариев по поводу диагноза. В последнее время появились предположения, что Насте стало лучше, врачи продолжат её лечить в клинике, и с ней всегда рядом муж Пётр Чернышёв.

Ольга Прокофьева знает, что Анастасия больна, но никаких подробностей не раскрыла. В программе «Судьба человека» актриса только высказала убеждение, что у Заворотнюк всё будет хорошо. По мнению Прокофьевой, «Насте очень повезло, так как у неё крепкая, большая и очень любящая её семья».