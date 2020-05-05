Светлана Бондарчук показала редкое фото совместной с Федором Бондарчуком дочери

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5 мая 2020, 16:09 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Светлана Бондарчук, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Российская актриса, бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука Светлана показала фото их совместной дочери. Известно, что звездная пара долгое время скрывала юную наследницу от публичных глаз.

Светлана Бондарчук опубликовала фото 21-летней Варвары в честь ее дня рождения и нежно поздравила дочь: «Любовь моя, с днём рождения! Ты самая лучшая девочка в мире».

Кроме того, совместное с наследницей фото она поставила на аватарку в Instagram.

Несколько лет назад Светлана Бондарчук призналась, что девочка живет за границей, где за ней обеспечен превосходный уход. Отмечается, что Варвара с рождения страдает аутизмом, но актриса просит не употреблять такие термины, а просто говорить «особенная девочка».

Ранее актер Данила Козловский поделился с поклонниками совместной фотографией с маленькой дочкой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sveta RU Bondarchuk (@a030aa)5 Май 2020 в 1:32 PDT