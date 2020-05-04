Данила Козловский показал трогательные снимки с дочкой. Актер празднует юбилей

Известный российский актер Данила Козловский поделился с поклонниками совместной фотографией с юной наследницей Одой Валентиной. Малышка родилась в конце февраля.
На фотографии Даниила Козловский держит девочку в поднятых над головой руках на фоне морского пейзажа. Кроме того, 4 мая актер празднует свое 35-летие. «Заканчиваем разминаться, начинаем жить!» - обратился звездный отец к подписчикам.
Напомним, что Козловский и его гражданская супруга актриса Ольга Зуева находятся в США, куда приехали для родов. Возлюбленные не смогли покинуть Штаты вовремя из-за вспышки коронавирусной инфекции в мире.
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Ранее актриса Светлана Ходченкова показала забавные фотографии со своим питомцем в похожих нарядах во время прогулки.
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