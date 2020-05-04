Данила Козловский показал трогательные снимки с дочкой. Актер празднует юбилей

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4 мая 2020, 09:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

фото: Данила Козловский и Ольга Зуева, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Известный российский актер Данила Козловский поделился с поклонниками совместной фотографией с юной наследницей Одой Валентиной. Малышка родилась в конце февраля.

На фотографии Даниила Козловский держит девочку в поднятых над головой руках на фоне морского пейзажа. Кроме того, 4 мая актер празднует свое 35-летие. «Заканчиваем разминаться, начинаем жить!» - обратился звездный отец к подписчикам.

Напомним, что Козловский и его гражданская супруга актриса Ольга Зуева находятся в США, куда приехали для родов. Возлюбленные не смогли покинуть Штаты вовремя из-за вспышки коронавирусной инфекции в мире.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Film Director/ Muse (@_olyazueva)18 Апр 2020 в 10:45 PDT

Ранее актриса Светлана Ходченкова показала забавные фотографии со своим питомцем в похожих нарядах во время прогулки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Danila Kozlovsky (@danilakozlovsky)3 Май 2020 в 10:28 PDT