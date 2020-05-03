Ходченкова устроила фотосессию на прогулке с собакой в похожих нарядах

Российская актриса Светла Ходченкова решила разнообразить однотипные будни на самоизоляции и придала немного креатива ежедневному выгулу собаки. Знаменитость вышла на прогулку с питомцем в джинсовых нарядах и показала забавные снимки.
Светлана Ходченкова надела на бивер-йоркширского терьера джинсовый комбинезончик, а сама предстала в бежевых брюках и джинсовке-oversize из потертого денима с массивной нашивкой на рукаве.
На фотографиях видно, как актриса со своим питомцем наслаждается теплой весенней погодой и совсем не унывает в непростой для столицы период.
Ранее актер Александр Петров нежно признался в чувствах своей возлюбленной.
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