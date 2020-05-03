Актер Александр Петров нежно признался в чувствах своей возлюбленной

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3 мая 2020, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Петров, Consulate of Russia in NY/globallookpress.com

"Он по уши влюбился", — говорят в окружении популярного актёра Александра Петрова. Его "волшебство зовут Стася. Завтра у возлюбленной Александра день рождения, о чем он проведал в соцсети.

Петров опубликовал фото Стаси Милославской, когда они вместе посещали Италию.

Стася переехала жить к актёру в феврале. Тогда же начали поговаривать о том, что Петров задумывается о свадьбе. Говорят, что актер предлагал Милославской жить вместе уже после месяца отношений, но Стася не стала торопиться, и решилась на этот шаг через год.

Ранее звезда популярных фильмов перечислил, что нужно женщинам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexander Petrov (@actorsashapetrov)2 Май 2020 в 3:53 PDT