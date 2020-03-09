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Александр Петров объяснил, для чего рождены женщины

, 09:48 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Петров объяснил, для чего рождены женщины
Фото:Александр Петров и Стася Милославская,Instagram

Известный российский актер Александр Петров поздравил представительниц прекрасного пола с весенним праздником и назвал их главное предназначение в жизни. Звезда популярных фильмов перечислил, что нужно женщинам.

«Женщине нужны: шарики, вино, накормить, обнять, прижать, и конечно, хвост русалки. Всё. И лучше, каждый день … и обращаюсь к тем, кто «не получил заветного букета», открывайте новые двери и правьте миром, вы для этого и рождены», - высказал актер.

При этом Петров опубликовал фото своей избранницы Стаси Милославской в цветах и шариках. Поклонницы поблагодарили артиста за приятные слова и отметили, что он полностью прав:

«Спасибо! Хвост русалки просто необходим»

«Спасибо за нужные слова и за ваш талант»

«Про хвост русалки точно сказано! Я всегда о нём мечтала! Боже, прям в точку!»

Ранее Петров сообщил, что планирует сделать перерыв в кино. 

 
 
 
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Публикация от Alexander Petrov (@actorsashapetrov)8 Мар 2020 в 3:42 PDT

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