Александр Петров объяснил, для чего рождены женщины

Известный российский актер Александр Петров поздравил представительниц прекрасного пола с весенним праздником и назвал их главное предназначение в жизни. Звезда популярных фильмов перечислил, что нужно женщинам.
«Женщине нужны: шарики, вино, накормить, обнять, прижать, и конечно, хвост русалки. Всё. И лучше, каждый день … и обращаюсь к тем, кто «не получил заветного букета», открывайте новые двери и правьте миром, вы для этого и рождены», - высказал актер.
При этом Петров опубликовал фото своей избранницы Стаси Милославской в цветах и шариках. Поклонницы поблагодарили артиста за приятные слова и отметили, что он полностью прав:
«Спасибо! Хвост русалки просто необходим»
«Спасибо за нужные слова и за ваш талант»
«Про хвост русалки точно сказано! Я всегда о нём мечтала! Боже, прям в точку!»
Ранее Петров сообщил, что планирует сделать перерыв в кино.
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