Петров планирует на время уйти из кино

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3 марта 2020, 11:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Hello

Александр Петров, Consulate of Russia in NY/globallookpress.com

Известный российский актер Александр Петров заявил, что собирается сделать перерыв в съемках. Артист напомнил, что без отдыха снимается в кино на протяжении 10 лет и подумывает взять «тайм-аут».

«Возьму тайм-аут в съемках и буду думать, в каком направлении двигаться дальше. Сейчас у меня в планах нет ни одного кинопроекта, только отработать промокампании «Льда-2» и «Стрельцова», - высказал актер.

Петров добавил, что в его жизни наступил момент, когда хочется все переосмыслить и оценить проделанную работу. По его словам, с возрастом он стал «мудрее». 31-летний артист не раз говорил, что нуждается в постоянном саморазвитии.

Ранее композитор Юрий Лоза иронично подметил, что все роли в кино уже давно утверждены за Петровым.