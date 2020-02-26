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Режиссер "Холопа" оценил шутку Лозы о популярности Петрова

, 20:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Режиссер
кадр из комедии "Холоп"

Российский режиссер Клим Шипенко отреагировал на высказывание музыканта Юрии Лозы о популярности актера Александра Петрова в отечественном кино. По его словам, создатели фильмов привыкли выбирать известных артистов для достижения успеха в прокате.

«У нас нет звезды, которая гарантирует определённое количество зрителей в кинотеатре просто за счёт того, что его имя или её написано на афише … У нас не так много актёров вообще. Хороших ещё меньше. До 25 лет у нас никаких звёзд нет. Звёздами, как правило, становятся в районе 30. У них уже есть аудитория. Их любят, это хоть какую-то надежду даёт», - пояснил снявший «Холопа» режиссер.

При этом Шипенко отметил, что пришедший в кинотеатр зритель не хочет уйти расстроенным после просмотра фильма, заплатив за это свои деньги. Поэтому, считает режиссер, у него доверие выше к «проверенному Брэд Питту, а не горячо любимому Саше Петрову».

«У нас снимаются одни и те же актёры, потому что аудитория у них есть», - заключил он.

Напомним, что комедия «Холоп», где главную роль сыграл Милош Бикович, стала самой кассовой за всю историю российского кинематографа.

БА

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