Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Актер Милош Бикович примерил необычный образ

, 09:42 [ «Аргументы Недели» ]

Актер Милош Бикович примерил необычный образ
Фото из соцсетей, Instagram bikovic

Сербский и российский актер Милош Бикович опубликовал в Instagram интересную фотографию. На ней он предстал в необычном образе. Усы, борода, мохнатые бакенбарды и смешное выражение лица — удивили многих пользователей сети.

"Иди ко мне, я странный но добрый", — написал в посте под фото Бикович.

Милош пока не рассказал, для чего ему понадобилось так выглядеть, но некоторые фолловеры отметили, что звезде идет!

Милош Бикович получил известность в Сербии, исполнив главную роль в историческом фильме и сериале «Монтевидео: Божественное видение». Также он имеет сербские кинематографические награды.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

,,Dođi ovamo da ti bizarni čiko da bonu.” ,,Иди ко мне, я странный но добрый’’ ????????????‍♂️

Публикация от Miloš Biković (@bikovic) 5 Янв 2020 в 3:51 PST

ЕЧ

//картина дня

Россия – это не родина слонов. Россия – это родина обещаний, которые никто никогда и не стремится выполнить. Все равно отвечать «за базар» не придется…

Россия – это не родина слонов. Россия – это родина обещаний, которые никто никогда и не стремится выполнить. Все равно…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Хоккейный тренер Андрей Назаров поделился впечатлениями о выступлении сборной России на молодежном чемпионате мира. Он считает, что это серьезное достижение.

//новости ан

//новости ан

В ближайшие десять лет на рынке труда будут востребованы работники, умеющие анализировать, коммуницировать и решать нестандартные задачи. Об этом рассказали эксперты ВНИИ…

//новости ан

//новости ан

В воскресенье, 5 января, в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения наград Ассоциации иностранной прессы Голливуда, которая более известна как "Золотой глобус". Названы…

Депутат Госдумы Оксана Пушкина категорически против изменения брачного возраста. Она привела несколько доводов, почему не поддерживает идею изменения возраста…