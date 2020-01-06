Актер Милош Бикович примерил необычный образ

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6 января 2020, 09:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram bikovic

Сербский и российский актер Милош Бикович опубликовал в Instagram интересную фотографию. На ней он предстал в необычном образе. Усы, борода, мохнатые бакенбарды и смешное выражение лица — удивили многих пользователей сети.

"Иди ко мне, я странный но добрый", — написал в посте под фото Бикович.

Милош пока не рассказал, для чего ему понадобилось так выглядеть, но некоторые фолловеры отметили, что звезде идет!

Милош Бикович получил известность в Сербии, исполнив главную роль в историческом фильме и сериале «Монтевидео: Божественное видение». Также он имеет сербские кинематографические награды.