Лоза в шуточной форме оценил популярность Александра Петрова и работу отечественного кино

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26 февраля 2020, 20:26 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Юрий Лоза, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Известный российский музыкант и композитор Юрий Лоза иронично прокомментировал востребованность популярного актера Александра Петрова в кино. По его словам, артисты прикладывают усилия, чтобы получить роль, на которую давно утвердили другого человека.

«Толпы страждущих обивают пороги многочисленных киностудий, проходят пробы, облизывают продюсеров, думая, что однажды сыграют свои звездные роли и добьются славы. Наивные, они все еще верят в чудо, которого не бывает», - высказал музыкант.

По его словам, театральные ВУЗы ежегодно выпускают более двух тысяч профессиональных актеров, но в отечественном кино играют один и те же лица.

«Я где-то видел анонс помпезных кинопроектов, которые будут сняты в ближайшее время, — это "Отелло", "Геракл", "Гулливер", "Илья Муромец" и "Лев Яшин", - и на все эти главные роли уже утвержден Александр Петров», - отметил Лоза.