Актер Александр Петров рассказал о том, что любит женщина

//Шоу-бизнес 13+

19 декабря 2019, 17:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Lenta.ru

Фото из соцсетей, Instagram actorsashapetrov

Популярный российский актер Александр Петров в интервью изданию Buro 24/7 поделился интересным мнением о прекрасной половине человечества. Артист уверен: русским женщинам нравится, когда к ним пристают.

Петров уверенно заявляет, что многие девушки любят подобные знаки внимания. Также, по мнению Александра, у нас в стране другой менталитет, и западные ценности в России не приживутся.

«У нас такая женщина, что если она не захочет, то ни один мужик к ней не пристанет», — добавляет он.

Напомним: Александр Петров является Обладателем премии «Золотой орёл 2019» за лучшую мужскую роль на телевидении.