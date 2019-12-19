Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Актер Александр Петров рассказал о том, что любит женщина

, 17:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Lenta.ru

Актер Александр Петров рассказал о том, что любит женщина
Фото из соцсетей, Instagram actorsashapetrov

Популярный российский актер Александр Петров в интервью изданию Buro 24/7 поделился интересным мнением о прекрасной половине человечества. Артист уверен: русским женщинам нравится, когда к ним пристают.

Петров уверенно заявляет, что многие девушки любят подобные знаки внимания. Также, по мнению Александра, у нас в стране другой менталитет, и западные ценности в России не приживутся.

«У нас такая женщина, что если она не захочет, то ни один мужик к ней не пристанет», — добавляет он.

Напомним: Александр Петров является Обладателем премии «Золотой орёл 2019» за лучшую мужскую роль на телевидении.

ЕЧ

//картина дня

В мире

Экс-премьер Украины получил секретные данные о настоящем организаторе Евромайдана

Экс-премьер Украины получил секретные данные о настоящем организаторе Евромайдана

В распоряжении бывшего главы правительства Украины Николая Азарова оказались секретные данные, которые указывают на то, кто на самом деле являлся организатором Евромайдана 2013–2014 годов в Киеве.

Владимир Путин ответил на большой пресс-конференции 19 декабря на вопрос, заданный журналистом, "когда начнется рост благосостояния россиян?" "Необходим рост производительности труда и рост ВВП".

Владимир Путин ответил на большой пресс-конференции 19 декабря на вопрос, заданный журналистом, "когда начнется рост…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Телеведущая Ксения Собчак разругалась со своей подругой Никой Белоцерковской. Ника старше Ксении на 11 лет. И она смело размещает в соцсети фото в топе и коротеньких…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Беременная третьим ребенком супруга гендиректора Первого канала Константина Эрнста Софья Эрнст перестала скрывать интересное положение. "Принимаю поздравления... и, да,…

//новости ан

Сегодня проходит большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. В вопросах, в том числе, была затронута тема Великой Отечественной войны и празднования юбилея…

//новости ан

Один из вопросов, который задали президенту РФ Владимиру Путину на большой пресс-конференции 19 декабря - вопрос о пенсиях. "В области пенсионного обеспечения все решения…

//новости ан

//новости ан