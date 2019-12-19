Актер Александр Петров рассказал о том, что любит женщина

Популярный российский актер Александр Петров в интервью изданию Buro 24/7 поделился интересным мнением о прекрасной половине человечества. Артист уверен: русским женщинам нравится, когда к ним пристают.
Петров уверенно заявляет, что многие девушки любят подобные знаки внимания. Также, по мнению Александра, у нас в стране другой менталитет, и западные ценности в России не приживутся.
«У нас такая женщина, что если она не захочет, то ни один мужик к ней не пристанет», — добавляет он.
Напомним: Александр Петров является Обладателем премии «Золотой орёл 2019» за лучшую мужскую роль на телевидении.