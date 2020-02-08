Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Культура 13+

Юрий Лоза раскрыл размер своей пенсии

, 12:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Юрий Лоза раскрыл размер своей пенсии
Фото:Юрий Лоза, Anton Belitsky/globallookpress.com

Известный российский композитор и музыкант Юрий Лоза рассказал о размере своей пенсии. По его словам, он сейчас получает «базовые» выплаты, хоты раньше получал немного меньше.

«Мне исполнилось 60 лет до того, как приняли закон о повышении пенсионного возраста, так что я пенсию получаю. Моя пенсия — базовая, 12 тысяч. Была девять тысяч, потом ее подняли», - поделился музыкант.

Лоза добавил, что ему также приходят гонорары за написание песен, музыкальные композиции, «авторские» статьи и участие в различных проектах. Артист отметил, что из-за этого ему не выплачивают прочие надбавки к пенсии. Кроме того, недавно ему доплатили 900 рублей из-за «какого-то перерасчета», вспомнил он.

Музыкант признался, что долгое время не обращался в Пенсионный фонд.

 Ранее размер своей пенсии назвала Регина Дубовицкая. 

БА

//картина дня

Японский профессор, специалист по исследованию инфекционных заболеваний Такэхиро Татэда допустил, что китайский коронавирус 2019-nCoV может убивать исключительно представителей монголоидной расы.

Японский профессор, специалист по исследованию инфекционных заболеваний Такэхиро Татэда допустил, что китайский…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Известная телеведущая Лариса Гузеева поделилась с поклонниками фотографией погрома, который устроила ее 19-летняя дочь в своей комнате. По её словам, в её возрасте многие…

//новости ан