Юрий Лоза раскрыл размер своей пенсии

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8 февраля 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Фото:Юрий Лоза, Anton Belitsky/globallookpress.com

Известный российский композитор и музыкант Юрий Лоза рассказал о размере своей пенсии. По его словам, он сейчас получает «базовые» выплаты, хоты раньше получал немного меньше.

«Мне исполнилось 60 лет до того, как приняли закон о повышении пенсионного возраста, так что я пенсию получаю. Моя пенсия — базовая, 12 тысяч. Была девять тысяч, потом ее подняли», - поделился музыкант.

Лоза добавил, что ему также приходят гонорары за написание песен, музыкальные композиции, «авторские» статьи и участие в различных проектах. Артист отметил, что из-за этого ему не выплачивают прочие надбавки к пенсии. Кроме того, недавно ему доплатили 900 рублей из-за «какого-то перерасчета», вспомнил он.

Музыкант признался, что долгое время не обращался в Пенсионный фонд.

Ранее размер своей пенсии назвала Регина Дубовицкая.