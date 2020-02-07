Регина Дубовицкая назвала размер своей пенсии:

//Шоу-бизнес 13+

7 февраля 2020, 09:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Фото: Регина Дубовицкая, Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/globallookpress.com

Российская телеведущая Регина Дубовицкая, по примеру других звезд, раскрыла размер своей пенсии. 71-летняя знаменитость считает, что продлить пенсионный возраст в России было, наверное, хорошей идеей.

«У меня пенсия 16 тысяч рублей. Видимо, я недостаточно знаменита, раз получаю такие деньги. Как я считаю, в Москве на эту пенсию вообще прожить нельзя … Я не могу без работы. Мне нравится, что я делаю», - отметила телеведущая.

Дубовицкая также вспомнила историю о женщине, которая «сидит с протянутой рукой» около магазина, где она обычно покупает продукты. По её словам, однажды, она положила ей деньги и узнала, что та бывшая учительница младших классов, которая осталась одна, и не может прожить на свою пенсию.

«Я не знаю, какую она пенсию получает. Но на эту пенсию она не может жить. Разве это правильно … В Москве на 15 тысяч не прожить … Лучше до старости не доживать. Может быть, хорошо, что продлили пенсионный возраст», - высказала она.

Ранее размер своей пенсии назвали Елена Ханга, Евгений Петросян и Роза Сябитова. При этом юморист доволен своими выплатами, а главная сваха страны совсем не переживает по этому поводу.