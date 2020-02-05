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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Петросян заявил, что ему хватает "обыкновенной пенсии" на свои расходы

, 18:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Петросян заявил, что ему хватает
фото: Евгений Петросян, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Известный российский юморист Евгений Петросян поделился размером своей пенсии. По его словам, у него совершенно обыкновенное пособие, которого ему вполне хватает на всего его расходы.

«У меня обыкновенная пенсия. Двадцать с лишним тысяч рублей. Мне этих денег вполне хватает на все мои расходы», - признался 74-леиний артист и рассмеялся.

Петросян похвалил журналиста за заданный вопрос и добавил, что он рассмешил всех его коллег на репетиции.

«Вы знаете, я сейчас на репетиции. Я прервался. Люди сидят, слушают и смеются», - заключил юморист. 

При этом в СМИ появилась информация, что налоговая служба разыскивает юмористов Евгения Петросяна и его бывшую супругу Елену Степаненко из-за 100 рублей. 

Ранее известная телеведущая Елена Ханга сообщила, что размер ее пенсии, «как у всех».

 

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