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3 февраля 2020, 12:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

телеведущая Елена Ханга, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Известная телеведущая Елена Ханга назвала сумму своей пенсии. 57-летняя знаменитость уточнила, что уже вышла на заслуженный отдых, поэтому получает положенные ежемесячные выплаты от государства.

Ханга в беседе со своей коллегой Лерой Кудрявцевой сообщила, что ее пенсия составляет 23 тысячи рублей. "Как у всех", – уточнила Елена. Телеведущая также заметила, что на эти деньги она не может купить себе дорогие туфли или одежду.

Кудрявцева в свою очередь заметила, что носит обувь за 800 долларов, а Ханга отметила, что не стала бы приобретать пару за такую сумму и уточнила, что для нее это слишком дорого.