Известная телеведущая Елена Ханга назвала сумму своей пенсии. 57-летняя знаменитость уточнила, что уже вышла на заслуженный отдых, поэтому получает положенные ежемесячные выплаты от государства.
Ханга в беседе со своей коллегой Лерой Кудрявцевой сообщила, что ее пенсия составляет 23 тысячи рублей. "Как у всех", – уточнила Елена. Телеведущая также заметила, что на эти деньги она не может купить себе дорогие туфли или одежду.
Кудрявцева в свою очередь заметила, что носит обувь за 800 долларов, а Ханга отметила, что не стала бы приобретать пару за такую сумму и уточнила, что для нее это слишком дорого.