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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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У Елены Ханги изменилось выражение лица, когда Лера Кудрявцева задала ей вопрос про мужчину "на миллион"

, 14:04 [ «Аргументы Недели» ]

У Елены Ханги изменилось выражение лица, когда Лера Кудрявцева задала ей вопрос про мужчину
Елена Ханга, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

У телеведущей и журналистки Елены Ханги изменилось выражение лица, когда Лера Кудрявцева задала ей вопрос про мужчину "на миллион".  Елена Ханга стала участницей шоу "Секрет на миллион". Ведущая программы Лера Кудрявцева задала коллеге много вопросов на разные темы, в том числе о мужчинах.

И Ханга честно и открыто ответила практически на все вопросы: о дочери и муже, о родственниках в Танзании, о свекрови, о шестикомнатной квартире в центре Москвы, о потерянной в Подмосковье даче, о размере пенсии, о бриллиантах и винтажных платьях. 

 
 
 
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Публикация от лена ханга (@lenakhanga)30 Янв 2020 в 1:53 PST

Дочь Елены Ханги Елизавета-Анна  учится в США бесплатно. Девушка с детства серьезно занималась теннисом и сейчас выступает за университет. Знаменитая мама не вмешивается в выбор профессии 19-летней дочери.

Отец Ханги был премьером Занзибара. У Елены есть младший брат Ахмет по отцу, но о судьбе родственника Ханга ничего не знает. Он продал дом своего знаменитого деда, прокутил эти деньги,все родственники, в том числе Елена, остались без миллионного наследства.  Занимался каким-то бизнесом и исчез.
Лера Кудрявцева рассказала Елене, что у нее есть племянник, сын этого брата. Племянник Ханги - баскетболист, играет в "Барселоне".

Супруг Елены Игорь Минтусов уговорил ее выйти за него замуж. Она жила в США, а этот мужчина купил в Москве большую квартиру и пообещал избраннице свить уютное гнездышко.  Журналистка мирно живет со свекровью в одной квартире. Елена - третья жена Игоря Минтусова.  У Ханги есть пасынок - сын мужа от первого брака.

Ханга спокойно рассказала о всех родственниках-мужчинах.  Вопрос, за который журналистка могла получить миллион, взволновал ее. Елена Ханга категорически отказалась рассказать про мужчину, который был много дет назад в ее жизни.
Она возмутилась, как редакторы программы могли найти эту информацию. Лера Кудрявцева пообещала хранить тайну.

 
 
 
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Публикация от лена ханга (@lenakhanga)30 Янв 2020 в 2:21 PST

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