Налоговая разыскивает Петросяна и Степаненко из-за смешной суммы

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21 января 2020, 18:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Mash

Фото: globallookpress.com

В СМИ появилась информация о том, что налоговая служба разыскивает юмористов Евгения Петросяна и его бывшую супругу Елену Степаненко. Комики развелись в 2018 году после 33 лет совместной жизни.

Telegram-канал Mash сообщил, что Петросян и Степаненко задолжали государству 101 рублю. Отмечается, что раньше они являлись соучредителями ЖСК "Улыбка москвича", но в ходе бракоразводного процесса возникли трудности со своевременной уплатой налогов. Теперь право взыскать с юмористов сумму в 101 рубль перешло судебным приставам.

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