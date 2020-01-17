Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Стало известно, как дочь Петросяна относится к Степаненко

, 16:55 [ «Аргументы Недели» ]

Стало известно, как дочь Петросяна относится к Степаненко
фото: соцсети

Единственная дочь 74-летнего сатирика, 51-летняя Викторина накануне приехала из Нью-Йорка, где она проживает с детьми, в Россию и остановилась у своей мачехи Елены Степаненко, а не у отца. Матери Викторины не стало, когда она была маленькой. 

Евгений Петросян остался без «Смехопанорамы»?

Евгений Петросян остался без «Смехопанорамы»?

Елена всегда была в прекрасных отношениях с падчерицей, а Викторина и вовсе зовет ее мамой. После развода пары наследница Петросяна встала на сторону Елены Григорьевны, наотрез отказавшись общаться с отцом.

Адвокат комика Сергей Жорин признается, что близкие отношения Викторины Петросян и Елены Степаненко, скорее всего, обуславливаются не только семейными узами: обеих ждет раздел имущества с Петросяном.

Хотя Евгений Ваганович официально развелся со своей теперь уже экс-супругой, раздел имущества сейчас в самом разгаре и продлится еще довольно долго. По мнению Жорина, суд будет не ранее, чем через год.

Однако, помимо недвижимости, предметов интерьера, картин, драгоценностей и прочего имущества Петросяну и Степаненко придется делить и дом в США, половина которого принадлежит Викторине, а вторая - ее отцу.

АС

//картина дня

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: угроза цунами на Камчатке, воровство…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Операции на сердце ранее воспринимались неоднозначно. Считалось, что к сердцу нельзя прикасаться скальпелем. Однако шло время, и методики хирургического лечения менялись…

//новости ан