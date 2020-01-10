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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Брухунова ответила на вопросы о жизни с Петросяном

, 08:21 [ «Аргументы Недели» ]

Брухунова ответила на вопросы о жизни с Петросяном
Фото: соцсети

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отправилась на отдых в Финляндию вместе с подругами. Находясь в другой стране, девушка пообщалась с подписчиками и даже ответила на некоторые вопросы о личной жизни.

Хоть большая часть вопросов была о моде, не обошлось и без обсуждения личной жизни юмориста и его супруги. К примеру, один из подписчиков предложил Брухуновой родить для Петросяна пятерых детей. «Пять? Спасибо! Будем стараться», - ответила она. При этом девушка отказалась демонстрировать свое обручальное кольцо. «Ага, может вам еще и нижнее белье показать», - парировала Брухунова в ответ на просьбу показать украшение.

АБ

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