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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Роза Сябитова призналась, что не переживает из-за пенсии 14 тысяч рублей

, 18:45 [ «Аргументы Недели» ]

Роза Сябитова призналась, что не переживает из-за пенсии 14 тысяч рублей
Роза Сябитова, фото: vk.com/rsyabitova

Главная российская сваха, телеведущая Роза Сябитова спокойно относится к размеру своей пенсии. Сябитова, которой 10 февраля исполнится 58 лет, получает пенсию 14 тысяч рублей. Оказывается, Сябитова знала, что о пенсии нужно задуматься уже в момент получения первой зарплаты.

Сама она никогда не рассчитывала на пособие от государства. Сябитова считает, что пенсии "всегда были маленькие". Ведущая шоу "Давай поженимся" посоветовала современной молодежи не рассчитывать на государство, сообщает Teleprogramma.pro.

Недавно известная телеведущая Елена Ханга раскрыла размер своей пенсии. Ее 23 тысячи пособия не очень устраивают. Сябитова удивлена, неужели Ханга не знала, что нужно откладывать и думать.

Роза раскритиковала и других пенсионеров, которые жалуются на маленькую пенсию.  "А что вы сделали-то, дорогие мои? Целину-то осваивали? Теперь за каждую копейку бьетесь. Поэтому как потопали, так и полопали. Никаких обид на государство быть не может", — рассудила Роза Сябитова.

Недавно Елена Ханга дала откровенное интервью.

ИЧ

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