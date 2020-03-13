Катерина Шпица удивила пользователей сети необычным образом

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13 марта 2020, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram katerinashpitsa

Катерина Шпица на днях удивила поклонников новым образом. Актриса решилась на кардинальную смену имиджа.

Звезда опубликовала в Instagram фото, на котором предстала с новой стрижкой. Артистка решила отрезать себе челку и укоротить длину волос, придав им форму каре. Она отметила, что на снимке нет ретуши, лицо после косметической процедуры восстановилось за 4 дня.

Фанаты оценили новый образ любимой актрисы. Фолловеры уверены: появление челки изменило черты лица Катерины.

Ранее российский музыкант Влад Топалов одним неосторожным постом в соцсети дал поклонникам повод для беспокойства. Фанаты певца подозревают, что у них с Региной Тодоренко не все гладко, и близится развод.