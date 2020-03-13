Топалов заставил фанатов поволноваться

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

13 марта 2020, 09:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Российский музыкант Влад Топалов одним неосторожным постом в соцсети дал поклонникам повод для беспокойства. Фанаты певца подозревают, что у них с Региной Тодоренко не все гладко, и близится развод.

Топалов опубликовал фотографию с чемоданами, которую подписал крайне лаконично: «Ухожу!». «Куда?!», «А как же жена и дети?» - переполошились поклонники артиста.

Недавно Топалов уже пощекотал фанатам нервы подобным способом. В соцсети он заявил, что мечтает о тишине и покое. Тогда комментаторы предположили, что в звездной паре намечается разлад, и развод не за горами.