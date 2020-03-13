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Топалов заставил фанатов поволноваться

, 09:48 [ «Аргументы Недели» ]

Топалов заставил фанатов поволноваться
Фото: соцсети

Российский музыкант Влад Топалов одним неосторожным постом в соцсети дал поклонникам повод для беспокойства. Фанаты певца подозревают, что у них с Региной Тодоренко не все гладко, и близится развод.

Топалов опубликовал фотографию с чемоданами, которую подписал крайне лаконично: «Ухожу!». «Куда?!», «А как же жена и дети?» - переполошились поклонники артиста.

Недавно Топалов уже пощекотал фанатам нервы подобным способом. В соцсети он заявил, что мечтает о тишине и покое. Тогда комментаторы предположили, что в звездной паре намечается разлад, и развод не за горами.

АБ

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