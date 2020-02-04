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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Телеведущая Регина Тодоренко отдыхает на Мальдивах с годовалым сыном без мужа

, 18:01 [ «Аргументы Недели» ]

Телеведущая Регина Тодоренко отдыхает на Мальдивах с годовалым сыном без мужа
Фото из соцсетей, Instagram reginatodorenko

Звезда «Орла и Решки» увезла  подросшего сына от Влада Топалова на Мальдивы. Однако отца семейства нет рядом с ними.

О путешествии с наследником Тодоренко рассказала в своем Instagram. В первую очередь она устроила фотосессию на пляже. В кадре телеведущая предстала в купальнике шоколадного цвета и позировала с малышом Майклом в гамаке.

"Адаптация на Мальдивах проходит успешно: плачем, смеемся и снова рыдаем, а потом снова смеемся!" – так она подписала фото.

При этом, молодая мама намекнула супругу Владу Топалову, чтобы он прислал ей цветы, оставив аккаунт отеля в подписи.

Фолловеры пришли в восторг от нежного кадра и осыпали девушку и ее ребенка комплиментами.

ЕЧ

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