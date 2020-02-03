Игорь Крутой попросил Ирину Дубцову одеться

Певица Ирина Дубцова добавила в свой Instagram новый необычный снимок. Подписчики горячо приняли откровенное фото.
В кадре Дубцова в красном освещении с растрепанной прической смотрит в сторону и закусывает губу.
"02.02.2020. Пусть все сбудется", - так подписала фотографию Ирина. Композитор Игорь Крутой отреагировал на фотосессию исполнительницы, попросив в комментариях девушку прикрыться.
"Ирунь, оденься, и все сбудется, отвечаю!" – пошутил Игорь Яковлевич.
Поклонники также не остались равнодушными к яркому образу любимой артистки и сопроводили публикацию многочисленными комплиментами.
А актриса Дарья Мельникова тоже выложила интересный кадр. Звезда показала редкое фото с мужем и старшим сыном.
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02.02.2020 ♥️ Пусть всё сбудется ♥️ #хочумогуделаю @dvelichko ???? Усиливаем красным ????????