Игорь Крутой попросил Ирину Дубцову одеться

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3 февраля 2020, 22:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram dubtsova_official

Певица Ирина Дубцова добавила в свой Instagram новый необычный снимок. Подписчики горячо приняли откровенное фото.

В кадре Дубцова в красном освещении с растрепанной прической смотрит в сторону и закусывает губу.

"02.02.2020. Пусть все сбудется", - так подписала фотографию Ирина. Композитор Игорь Крутой отреагировал на фотосессию исполнительницы, попросив в комментариях девушку прикрыться.

"Ирунь, оденься, и все сбудется, отвечаю!" – пошутил Игорь Яковлевич.

Поклонники также не остались равнодушными к яркому образу любимой артистки и сопроводили публикацию многочисленными комплиментами.

А актриса Дарья Мельникова тоже выложила интересный кадр. Звезда показала редкое фото с мужем и старшим сыном.