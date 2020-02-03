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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Игорь Крутой попросил Ирину Дубцову одеться

, 22:46 [ «Аргументы Недели» ]

Игорь Крутой попросил Ирину Дубцову одеться
Фото из соцсетей, Instagram dubtsova_official

Певица Ирина Дубцова добавила в свой Instagram новый необычный снимок. Подписчики горячо приняли откровенное фото.

В кадре Дубцова в красном освещении с растрепанной прической смотрит в сторону и закусывает губу.

"02.02.2020. Пусть все сбудется", - так подписала фотографию Ирина. Композитор Игорь Крутой отреагировал на фотосессию исполнительницы, попросив в комментариях девушку прикрыться.

"Ирунь, оденься, и все сбудется, отвечаю!" – пошутил Игорь Яковлевич.

Поклонники также не остались равнодушными к яркому образу любимой артистки и сопроводили публикацию многочисленными комплиментами. 

А актриса Дарья Мельникова тоже выложила интересный кадр. Звезда показала редкое фото с мужем и старшим сыном. 

 
 
 
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02.02.2020 ♥️ Пусть всё сбудется ♥️ #хочумогуделаю @dvelichko ???? Усиливаем красным ????????

Публикация от Irina Dubtsova (@dubtsova_official) 2 Фев 2020 в 12:58 PST

ЕЧ

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