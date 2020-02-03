//Шоу-бизнес 13+

3 февраля 2020, 21:06 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram melnikovadsh

Актриса Дарья Мельникова выложила в своем Instagram редкий кадр. Звезда показала семейный кадр с мужем и старшим сыном.

Мельникова практически не афиширует личную жизнь. На ее страницах в социальных сетях редко появляются фотографии с супругом, актером Артуром Смольяниновым, и детьми. Обычно они приурочены к важным датам или торжественным событиям.

Но недавно Дарья решила поделиться теплым снимком. На нем Даша запечатлена с мужем и старшим ребенком. Фолловеры осыпали семью комплиментами и попросили чаще делиться такими моментами.

Дарья и Артур долго скрывали свои отношения и рождение детей. Они нечасто публикуют изображения сыновей и до сих пор стараются не показывать их лица.

Тем временем, у телеведущей Нелли Ермолаевой все не так радужно в личной жизни. Недавно девушка развелась.