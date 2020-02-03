Актриса Дарья Мельникова выложила в своем Instagram редкий кадр. Звезда показала семейный кадр с мужем и старшим сыном.
Мельникова практически не афиширует личную жизнь. На ее страницах в социальных сетях редко появляются фотографии с супругом, актером Артуром Смольяниновым, и детьми. Обычно они приурочены к важным датам или торжественным событиям.
Но недавно Дарья решила поделиться теплым снимком. На нем Даша запечатлена с мужем и старшим ребенком. Фолловеры осыпали семью комплиментами и попросили чаще делиться такими моментами.
Дарья и Артур долго скрывали свои отношения и рождение детей. Они нечасто публикуют изображения сыновей и до сих пор стараются не показывать их лица.
Тем временем, у телеведущей Нелли Ермолаевой все не так радужно в личной жизни. Недавно девушка развелась.
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Помните, прошлой зимой я искала идеальную парку?) Так вот, всего год спустя, я ее нашла ???? У @didriksons.russia ???????? И не только для себя)! Могу сказать, парки прекрасны - они легкие, при этом теплые и стильные ???????? Моя парка прошла проверку на холод (ну как холод… -10 кажется был максимум этой зимой?????, главное, она вообще не продувается никакими ветрами ????????), мокрый снег, дождь, валяния с детьми в сугробах, обтирания об машину (очень просто стирается), в общем она выдержала все прелести московской зимы! К слову, это то самое классное вложение в вещь, которая прослужит не один год. Я за долгосрочное сотрудничество с одеждой! ???? Компания @didriksons.russia о себе: История компании DIDRIKSONS началась в 1913 году в городке Грундсун на западе Швеции, когда Джулиус и Ханна Дидриксон занялись производством защитной одежды для рыбаков. Опыт, накопленный более чем за 100 лет производства одежды для сурового климата, дает нам право заявлять – мы знаем о непогоде все! ✨ Философия компании проста: не бросая вызов стихиям, приспосабливаться к ним. Практически все изделия бренда выполнены из непромокаемых и непродуваемых, но «дышащих» мембранных тканей, а швы в таких моделях обработаны с внутренней стороны специальной лентой, что обеспечивает абсолютную непромокаемость. Стильная и практичная одежда от DIDRIKSONS защитит вас в суровых климатических условиях — как на городских улицах, так и в горах, и на штормовом побережье. Одежда от DIDRIKSONS «растет» вместе с ребенком и сможет прослужить на сезон дольше. Кроме того, вся детская одежда оснащена основными элементами безопасности, а именно: светоотражателями и отстегивающимися капюшонами. Внутри каждого изделия есть специальный ярлычок, на котором можно указать имя и телефон владельца. Ярлычок рассчитан на 4 имени, что только лишний раз подтверждает – изделия DIDRIKDONS прослужат не одному поколению ???? #направахреклакмы ПС поскольку все спрашивают, как же мой год без покупок: 1. Парки были приобретены до НГ 2. Как вы понимаете, рекламируя что-то, я не покупаю эту вещь