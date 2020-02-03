Разведенную Нелли Ермолаеву настигла беда

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3 февраля 2020, 18:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram ermolaevanelly

Телеведущая, певица Нелли Ермолаева демонстрирует в социальных сетях шикарную жизнь. Но, как оказалось, за красивой картинкой скрывается много неудач.

Ермолаева уверена: в Интернете все пытаются показать свою жизнь в лучшем свете. Она не понимают, почему люди так боятся поведать о своих промахах и ошибках. С этого момента звезда решила быть откровенной со своей аудиторией и в своем Instagram опубликовала пост, в котором рассказала о приключившихся с ней несчастьях.

За последний месяц на долю девушки пришлось много неудач. Прежде всего, артистка развелась со своим супругом Кириллом Андреевым. В связи с этим, у нее прекратилось общение с некоторыми друзьями. Кроме того, не удалось реализоваться один рабочий проект. И наконец, ситуацию усугубили умерший хомяк и разбившийся смартфон.

"Можно было бы уйти в депрессию, но я не отчаиваюсь и продолжаю радоваться жизни и работать! Все будет круто, и я это знаю!", – заключила теледива.

Фолловеры поддержали Нелли в комментариях и уверили, что все будет к лучшему!

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