Разведенную Нелли Ермолаеву настигла беда

Телеведущая, певица Нелли Ермолаева демонстрирует в социальных сетях шикарную жизнь. Но, как оказалось, за красивой картинкой скрывается много неудач.
Ермолаева уверена: в Интернете все пытаются показать свою жизнь в лучшем свете. Она не понимают, почему люди так боятся поведать о своих промахах и ошибках. С этого момента звезда решила быть откровенной со своей аудиторией и в своем Instagram опубликовала пост, в котором рассказала о приключившихся с ней несчастьях.
За последний месяц на долю девушки пришлось много неудач. Прежде всего, артистка развелась со своим супругом Кириллом Андреевым. В связи с этим, у нее прекратилось общение с некоторыми друзьями. Кроме того, не удалось реализоваться один рабочий проект. И наконец, ситуацию усугубили умерший хомяк и разбившийся смартфон.
"Можно было бы уйти в депрессию, но я не отчаиваюсь и продолжаю радоваться жизни и работать! Все будет круто, и я это знаю!", – заключила теледива.
Фолловеры поддержали Нелли в комментариях и уверили, что все будет к лучшему!
Ранее звезда Comedy Club Марина Кравец перестала скрывать свое интересное положение. До недавнего времени женщине удавалось скрыть округлившийся живот под одеждой широкого кроя.
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Многие из вас до последнего думали, что у меня идеальная жизнь, но очевидно это не так ... ⠀ В Инстаграм все пытаются показать только крутой контент, выставить фото « мишуру « и скрыть свои ошибки ... Все почему то бояться написать о том, что твориться на самом деле, какие бывают промахи и неудачи... Ведь, когда ты « На коне», с тобой все хотят общаться и улыбаться. Если ты НОЕШь и пишешь иногда правду, то про тебя забывают, потому что ты не полезна и у тебя жизнь не бьет ключом! ⠀ Но!!! Ведь не всегда бывает праздник, ну правда! Я хочу написать не о достижения, а о фаталах, которые случились со мной за последний месяц: 1 Я теперь бывшая жена 2 У меня разбился телефон 3 Умер хомяк 4 После расставания с Кириллом, потеряла общение с некоторыми друзьями 5 Слетел один крутой проект Можно было бы уйти в депрессию, но я не отчаиваюсь и продолжаю радоваться жизни и работать !!!!! Все будет круто и я это знаю???????? ⠀ Расскажите о своих фаталах за последний месяц?