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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Разведенную Нелли Ермолаеву настигла беда

, 18:53 [ «Аргументы Недели» ]

Разведенную Нелли Ермолаеву настигла беда
Фото из соцсетей, Instagram ermolaevanelly

Телеведущая, певица Нелли Ермолаева демонстрирует  в социальных сетях шикарную жизнь. Но, как оказалось, за красивой картинкой скрывается много неудач.

Ермолаева уверена: в Интернете все пытаются показать свою жизнь в лучшем свете. Она не понимают, почему люди так боятся поведать о своих промахах и ошибках. С этого момента звезда решила быть откровенной со своей аудиторией и в своем Instagram опубликовала пост, в котором рассказала о приключившихся с ней несчастьях.

За последний месяц на долю девушки пришлось много неудач. Прежде всего, артистка развелась со своим супругом Кириллом Андреевым. В связи с этим, у нее прекратилось общение с некоторыми друзьями. Кроме того, не удалось реализоваться один рабочий проект. И наконец, ситуацию усугубили умерший хомяк и разбившийся смартфон. 

"Можно было бы уйти в депрессию, но я не отчаиваюсь и продолжаю радоваться жизни и работать! Все будет круто, и я это знаю!", – заключила теледива.

Фолловеры поддержали Нелли в комментариях и уверили, что все будет к лучшему!

Ранее звезда Comedy Club Марина Кравец перестала скрывать свое интересное положение. До недавнего времени женщине удавалось скрыть округлившийся живот под одеждой широкого кроя.

 
 
 
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Многие из вас до последнего думали, что у меня идеальная жизнь, но очевидно это не так ... ⠀ В Инстаграм все пытаются показать только крутой контент, выставить фото « мишуру « и скрыть свои ошибки ... Все почему то бояться написать о том, что твориться на самом деле, какие бывают промахи и неудачи... Ведь, когда ты « На коне», с тобой все хотят общаться и улыбаться. Если ты НОЕШь и пишешь иногда правду, то про тебя забывают, потому что ты не полезна и у тебя жизнь не бьет ключом! ⠀ Но!!! Ведь не всегда бывает праздник, ну правда! Я хочу написать не о достижения, а о фаталах, которые случились со мной за последний месяц: 1 Я теперь бывшая жена 2 У меня разбился телефон 3 Умер хомяк 4 После расставания с Кириллом, потеряла общение с некоторыми друзьями 5 Слетел один крутой проект Можно было бы уйти в депрессию, но я не отчаиваюсь и продолжаю радоваться жизни и работать !!!!! Все будет круто и я это знаю???????? ⠀ Расскажите о своих фаталах за последний месяц?

Публикация от Нелли Ермолаева (@ermolaevanelly) 2 Фев 2020 в 9:57 PST

ЕЧ

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