Марина Кравец впервые станет мамой

Звезда Comedy Club Марина Кравец перестала скрывать свое интересное положение. До недавнего времени женщине удавалось скрыть округлившийся живот под одеждой широкого кроя.
Но недавно в своем Instagram Кравец открыто заявила, что они с супругом находятся в приятном ожидании первенца.
«Мы ждем новый мир. Новый мир ждет нас», — написала телеведущая.
Фолловеры с восторгом восприняли эту новость и принялись поздравлять будущую маму. Отцом ребенка является муж звезды — Аркадий Водахов,. Пара поженилась в 2013 году, прожив перед этим шесть лет вместе.
Ранее модель Ирина Шейк наповал сразила поклонников своим нарядом на вечеринке в рамках премии BAFTA. Она прибыла на мероприятие в боди телесного цвета и накинутом сверху платье-сетке в тон.
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Мы ждём новый мир. Новый мир ждёт нас. ???? P.S.: нет, мы с мужем ждём не глобус. Глобус у нас уже есть.