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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Марина Кравец впервые станет мамой

, 16:13 [ «Аргументы Недели» ]

Марина Кравец впервые станет мамой
Фото из соцсетей, Instagram marinakravets

Звезда Comedy Club Марина Кравец перестала скрывать свое интересное положение. До недавнего времени женщине удавалось скрыть округлившийся живот под одеждой широкого кроя.

Но недавно в своем  Instagram Кравец открыто заявила, что они с супругом находятся в приятном ожидании первенца.

«Мы ждем новый мир. Новый мир ждет нас», — написала  телеведущая.

Фолловеры с восторгом восприняли эту новость и принялись поздравлять будущую маму. Отцом ребенка является муж звезды — Аркадий Водахов,. Пара поженилась в 2013 году, прожив перед этим шесть лет вместе.

Ранее модель Ирина Шейк наповал сразила поклонников своим нарядом на вечеринке в рамках премии BAFTA.  Она прибыла на мероприятие в боди телесного цвета и накинутом сверху платье-сетке в тон. 

 
 
 
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Мы ждём новый мир. Новый мир ждёт нас. ???? P.S.: нет, мы с мужем ждём не глобус. Глобус у нас уже есть.

Публикация от Марина Кравец (@marinakravets) 2 Фев 2020 в 1:28 PST

ЕЧ

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