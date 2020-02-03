Марина Кравец впервые станет мамой

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3 февраля 2020, 16:13 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram marinakravets

Звезда Comedy Club Марина Кравец перестала скрывать свое интересное положение. До недавнего времени женщине удавалось скрыть округлившийся живот под одеждой широкого кроя.

Но недавно в своем Instagram Кравец открыто заявила, что они с супругом находятся в приятном ожидании первенца.

«Мы ждем новый мир. Новый мир ждет нас», — написала телеведущая.

Фолловеры с восторгом восприняли эту новость и принялись поздравлять будущую маму. Отцом ребенка является муж звезды — Аркадий Водахов,. Пара поженилась в 2013 году, прожив перед этим шесть лет вместе.

Ранее модель Ирина Шейк наповал сразила поклонников своим нарядом на вечеринке в рамках премии BAFTA. Она прибыла на мероприятие в боди телесного цвета и накинутом сверху платье-сетке в тон.