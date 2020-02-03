Ирина Шейк наповал сразила поклонников образом в телесном боди и платье-сетке

Модель Ирина Шейк наповал сразила поклонников своим нарядом на вечеринке в рамках премии BAFTA. Поклонники полагают, что экс-возлюбленный женщины Брэдли Купер будет "кусать себе локти", когда увидит, что потерял.

34-летняя Ирина прибыла на мероприятие в боди телесного цвета и накинутом сверху платье-сетке в тон. Образ Шейк дополнила нейтральными босоножками, сдержанным украшением на шее, простой укладкой и макияжем в корчневых оттенках.

Поклонники модели и молодой матери заметили, что ее фигура является подтянутой, но при этом очень женственной.