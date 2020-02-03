Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Ирина Шейк наповал сразила поклонников образом в телесном боди и платье-сетке

, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]

Ирина Шейк наповал сразила поклонников образом в телесном боди и платье-сетке
модель Ирина Шейк, Panoramic/Keystone Press Agency

Модель Ирина Шейк наповал сразила поклонников своим нарядом на вечеринке в рамках премии BAFTA. Поклонники полагают, что экс-возлюбленный женщины Брэдли Купер будет "кусать себе локти", когда увидит, что потерял.

34-летняя Ирина прибыла на мероприятие в боди телесного цвета и накинутом сверху платье-сетке в тон. Образ Шейк дополнила нейтральными босоножками, сдержанным украшением на шее, простой укладкой и макияжем в корчневых оттенках.

Поклонники модели и молодой матери заметили, что ее фигура является подтянутой, но при этом очень женственной.

 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ✨I R I N A✨ (@irinashayk_regina)2 Фев 2020 в 10:40 PST

ЕТ

//картина дня

Политика

«Мы сожалеем о возвращении РФ»: как Россию атаковали на заседании зимней сессии ПАСЕ

«Мы сожалеем о возвращении РФ»: как Россию атаковали на заседании зимней сессии ПАСЕ

В конце января Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме. Но возвращение России в ПАСЕ оценили не все. Украина яростно выражала свое недовольство.

Депутат ГД Виталий Милонов предложил главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову приостановить прием товаров из Китая в целях безопасности. По его словам, пока неизвестно, как именно ведет себя коронавирус…

Депутат ГД Виталий Милонов предложил главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

«Маразмы недели» - антирейтинг издания «Аргументы недели», составленный исходя из действий и высказываний политиков, общественников и других публичных личностей из России…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Дочь известного голливудского актёра Джонни Деппа 20-летняя Лили-Роуз Депп удивила общественность чересчур откровенным нарядом на ежегодной кинопремии BAFTA в Лондоне…