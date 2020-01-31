Фигура жены Игоря Николаева в купальнике вызвала вопросы у пользователей сети

37-летняя супруга артиста и композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова опубликовала несколько фотографий в купальнике. Фигура певицы вызвала вопросы у ее подписчиков в соцсети.
На фото можно увидеть Юлию в слитном купальнике, который делает акцент на линии декольте. Именно эта зона вызвала недоумение у некоторых фолловеров. Многие сочли, что недавнее похудение не слишком хорошо отразилось на фигуре Проскуряковой.
"Юля, куда пропала грудь?", – поинтересовались подписчики. Женщина никак не отреагировала на критику – на фотографиях заметно, что она наслаждается отдыхом и своей внешностью.
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