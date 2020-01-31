Фигура жены Игоря Николаева в купальнике вызвала вопросы у пользователей сети

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31 января 2020, 18:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

Юлия Проскурякова, Anatoly Lomohov/Russian Look

37-летняя супруга артиста и композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова опубликовала несколько фотографий в купальнике. Фигура певицы вызвала вопросы у ее подписчиков в соцсети.

На фото можно увидеть Юлию в слитном купальнике, который делает акцент на линии декольте. Именно эта зона вызвала недоумение у некоторых фолловеров. Многие сочли, что недавнее похудение не слишком хорошо отразилось на фигуре Проскуряковой.

"Юля, куда пропала грудь?", – поинтересовались подписчики. Женщина никак не отреагировала на критику – на фотографиях заметно, что она наслаждается отдыхом и своей внешностью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika)31 Янв 2020 в 2:11 PST