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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Фигура жены Игоря Николаева в купальнике вызвала вопросы у пользователей сети

, 18:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

Фигура жены Игоря Николаева в купальнике вызвала вопросы у пользователей сети
Юлия Проскурякова, Anatoly Lomohov/Russian Look

37-летняя супруга артиста и композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова опубликовала несколько фотографий в купальнике. Фигура певицы вызвала вопросы у ее подписчиков в соцсети.

На фото можно увидеть Юлию в слитном купальнике, который делает акцент на линии декольте. Именно эта зона вызвала недоумение у некоторых фолловеров. Многие сочли, что недавнее похудение не слишком хорошо отразилось на фигуре Проскуряковой.

"Юля, куда пропала грудь?", – поинтересовались подписчики. Женщина никак не отреагировала на критику – на фотографиях заметно, что она наслаждается отдыхом и своей внешностью.

 

 
 
 
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Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika)31 Янв 2020 в 2:11 PST

ЕТ

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