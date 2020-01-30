//Шоу-бизнес 13+

30 января 2020, 20:34 [ «Аргументы Недели» ]

Юлия Михалкова, фото: Instagram

Юлия Михалкова ушла из "Уральских пельменей" в прошлом году. Недавно ее команда в Instagram решила рассказать о закулисье шоу. Напомним, Михалкова особенно запомнилась зрителям благодаря своим пышным формам.

Как оказалось, соблазнительная грудь Юлии Михалковой была искусственно увеличена костюмерами и гримерами. Поклонники актрисы до сегодняшнего дня гадали, какой же у нее размер на самом деле. И получили ответ.

"Свежи воспоминания, как за кулисами весело и задорно мы с костюмерами мастерили ей и четвертый, и даже пятый размер. Свои технологии были. Делали аккуратно, чтоб как родные стали. И они стали!" - отметили в команде.

Впрочем, надо отметить, что сама Юлия, похоже, не скрывала эту информацию намеренно. Во всяком случае, в ее Instagram есть фотографии в купальнике, где вполне очевиден второй размер. Что никак не сказывается на ее образе.

Ранее, как сообщали "Аргументы недели", коллега Михалковой рассказал об истинных причинах ухода из "Уральских пельменей". Дмитрий Брекоткин пояснил, что продлять договор с Юлией не стали: актриса выдвинула условия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Михалкова (@mihalkova)29 Янв 2020 в 8:57 PST