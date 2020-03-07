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Тина Канделаки посоветовала россиянам неподходящую диету

, 10:32 [ «Аргументы Недели» ]

Тина Канделаки посоветовала россиянам неподходящую диету
Фото: соцсети

Тина Канделаки следит за своей фигурой и периодически делится советами с подписчиками. По мнению звезды, в первую очередь похудение зависит от питания, а не от спорта.

Телеведущая рассказала подписчикам про свою диету и порекомендовала придерживаться ее, чтобы всегда оставаться в отличной форме. Звезда считает, что «правильное питание должно быть вкусным», и в день употребляет 1500 калорий. В качестве завтра Канделаки съедает грейпфрут и белковый торт с кокосом, на обед – чиа-пудинг с черникой и сибас с миксом овощей. Ужинает телеведущая лососем со спаржей.

Подписчики отметили, что такое питание и правда должно быть очень вкусным, однако попробовать подобные блюда может далеко не каждый. «Конечно, меню потрясающее! И каждый рад был бы сидеть на такой диете. Вот только доступность для народа оставляет желать лучшего», - заявил звезде один из подписчиков.

АБ

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