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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Собчак задумалась о пластике?

, 13:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Собчак задумалась о пластике?
Фото: соцсети

Телеведущую Ксению Собчак заметили в одной из столичных клиник пластической хирургии. 38-летняя звезда обратилась за консультацией к известному среди отечественных знаменитостей пластическому хирургу Сергею Блохину.

Очевидцы рассказали, что сначала Собчак и Блохин беседовали в фойе клиники, а затем прошли в кабинет врача. Всего телеведущая провела в клинике около получаса.

«Они сначала постояли в фойе, побеседовали, а потом прошли в кабинет Блохина. Ксения по дороге обронила, что до этого была на консультации у другого пластического хирурга, но в итоге предпочла эту клинику. Было заметно, что она волнуется и переживает. Прием длился около получаса», - сообщил один из пациентов клиники.

АБ

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