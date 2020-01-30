Собчак задумалась о пластике?

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30 января 2020, 13:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Фото: соцсети

Телеведущую Ксению Собчак заметили в одной из столичных клиник пластической хирургии. 38-летняя звезда обратилась за консультацией к известному среди отечественных знаменитостей пластическому хирургу Сергею Блохину.

Очевидцы рассказали, что сначала Собчак и Блохин беседовали в фойе клиники, а затем прошли в кабинет врача. Всего телеведущая провела в клинике около получаса.

«Они сначала постояли в фойе, побеседовали, а потом прошли в кабинет Блохина. Ксения по дороге обронила, что до этого была на консультации у другого пластического хирурга, но в итоге предпочла эту клинику. Было заметно, что она волнуется и переживает. Прием длился около получаса», - сообщил один из пациентов клиники.