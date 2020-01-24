Самые роскошные свадьбы российских селебрити 2019 года

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24 января 2020, 15:49 [ «Аргументы Недели», Ольга Новикова, ]

Свадьба Регины Тодоренко, и Влада Топалова, фото соцсети

Прошедший год был богат на запоминающиеся свадьбы российских звёзд: шумные, яркие, тайные, стильные, скандальные. «Аргументы недели» вспомнили, как проходили самые знаменательные и дорогостоящие свадебные торжества 2019 года.

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Очаровательная пара отечественного шоу-бизнеса Регина Тодоренко и Влад Топалов — расписались в загсе больше года назад, в ноябре 2018, а пышную свадебную церемонию решили провести уже после рождения первенца, 3 июля 2019 года. На торжество молодожены позвали лишь близких друзей, но обошлась свадьба в сумму больше 7 миллионов рублей.

Местом для торжества стала старинная вилла Astor в Сорренто, откуда открывается живописный вид на Неаполитанский залив. Кстати, предложение своей возлюбленной певец сделал неподалеку — во время отдыха на яхте где-то между Сардинией и Сицилией.

Аренда трехэтажной виллы обошлась порядка 4,5 млн рублей. Праздник начался с коктейлей на летней террасе, затем гости направились в сад, где прошла торжественная часть церемонии. Еду для молодоженов и приглашенных готовил итальянский шеф-повар Марио Соррентино. Он баловал равиолями, говяжьей вырезкой, морепродуктами, салатами, тартарами.

В разгар вечера Влад пригласил всех к сцене у парадного входа на виллу. Он приготовил сюрприз для Регины — исполнил под живой аккомпанемент песню John Legend «All of me». А после пара представила свадебный танец под романтическую мелодию Moon River из фильма «Завтрак у Тиффани», которая неожиданно продолжилась хитом Эда Ширана «Shape of you». Вечер завершился грандиозным салютом на воде в честь молодоженов, а уже на следующий день Регина и Влад продолжили отдыхать с самыми дорогими людьми на пляже Il Bikini на берегу Тирренского моря.

Свадебное белое платье Тодоренко заказала в одном из столичных модных домов за 750 тысяч рублей. Топалов же был в классическом костюме. Оформлением свадьбы занималась сестра Регины Алина, владелица агентства, где минимальная цена за праздник составляет полмиллиона рублей.

Юлия Калманович и Ренат Айгистов

В середине августа 2019 российский дизайнер Юлия Калманович вышла замуж за бизнесмена Рената Айгистова. Свадебная церемония и трехдневное торжество прошли на озере Комо, в Италии.

В качестве свадебного наряда Юлия выбрала элегантное асимметричное белое платье с длинным шлейфом, подчеркнувшее стройные ноги невесты, а Ренат предпочел классический черный костюм. Праздничный уикенд начался с предсвадебной вечеринки, а на следующий день пару и гостей ждала торжественная церемония, на которой молодожены обменялись клятвами у цветочной арки. В тот же день состоялся предсвадебный ужин, который завершился масштабным салютом над озером Комо. Наутро праздник продолжился в менее формальной обстановке.

Ксения Собчак и Константин Богомолов

13 сентября в Москве состоялась одна из самых скандальных свадеб года — телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов заключили официальный брак. Для свадьбы Ксения выбрала платье с длинными рукавами, вышитое по всей длине большими цветами, от греческого бренда «Christos Costarellos» и платье «Galia Lahav» с бретелями, выполненное из тюлевой ткани и украшенное деталями с вышивкой ручной работы. Жених отдал предпочтение костюмам от «Paul Smith».

Регистрация прошла в Дворец Бракосочетаний №1 (Грибоедовском ЗАГСе). Свидетелями новобрачных стали журналист Андрей Колесников (со стороны жениха) и дизайнер Андрей Бартенев (со стороны невесты), который предстал перед публикой в эпатажном наряде «19 свидетелей» из 19 воздушных шаров с изображением лиц. Это был не единственный сюрприз: от ЗАГСа молодожены уехали на катафалке, который украшала надпись «Пока смерть не разлучит нас». Молодожены не раскрыли стоимость аренды столь необычного транспорта, но в ритуальных агентствах подобный автомобиль стоит примерно от 10 до 16 тысяч рублей за час.

После Ксения и Константин отправились на фото-прогулку у стен Кремля, а позже прибыли на венчание в храм «Большое Вознесение» у Никитских ворот на карете, запряженной четверкой лошадей. Вечером пару и гостей ждал торжественный ужин от ресторации «Bosco» в Петровском пассаже. На праздничные гуляния молодожены пригласили около 300 человек.

Торжество, по самым скромным подсчетам, обошлось в 16 миллионов. Во внутреннем дворике закрытого по техническим причинам Музея Москвы установили красный подиум и огненные фонтаны. Зал украсили в готическом стиле. Платье невесты — без рукавов, с декольте и шлейфом. Кажется странным, как она лежала в катафалке и не успела его помять.

На самом деле Ксения все предусмотрела: в тот день у нее было сразу три свадебных платья. В полупрозрачном с кружевами ручной работы она пришла в ЗАГС. В платье классического кроя она отправилась на венчание вместе с мужем в карете, запряженной четверкой лошадей. Видимо, в храме они решили не богохульствовать.

Любопытно, что в отличие от стоимости аренды скандального катафалка, цена подвенечного платья Ксении Собчак все же просочилась в Сеть. По данным телеграмм-канала Mash, заветный наряд Ксения получила совершено бесплатно. Помогли связи в звездной среде: платье телеведущей отдали по бартеру. Однако обычно платья этого бренда продаются в пределах от 7,5 до 15 тысяч долларов.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук

После громкой свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова российский бомонд окунулся в атмосферу нового торжества. На этот раз селебрити собрались на празднике 17 сентября 2019 в честь бракосочетания 52-летнего Федора Бондарчука и 30-летней Паулины. Чтобы избежать публичности, пара уехала в Санкт-Петербург, куда за ними прибыло 200 гостей. Звезды киноиндустрии расписались 1 сентября здесь же, в Петербурге, без участия прессы и большого количества гостей. «Была негромкая регистрация в компании 20 самых близких», — делились инсайдеры.

Для торжества невеста выбрала два свадебных платья российского бренда «Maison Bohemique».

Несмотря на масштаб мероприятия, свадьба получилась секретной. Гостям запретили выкладывать фотографии, и только сама невеста выложила один свадебный кадр, на котором она изображена в роскошном свадебном платье с ценником примерно в 300 тысяч рублей. Место празднования заранее не разглашалось, приглашенных забирали от отеля.

Мероприятие началось в Юсуповском дворце на Мойке: торжественную регистрацию вел Константин Хабенский. Аренда зала обошлась Бондарчуку в 300 тысяч рублей. Затем пара и гости переместились в исторический особняк «Дом Беггровых», снять который стоит полмиллиона рублей, не считая оформления зала, еды и напитков на 200 человек гостей.

Среди приглашенных на свадьбе были Константин Эрнст, Татьяна и Валентин Юмашевы, Филипп Янковский, Оксана Фандера, Александр Роднянский, Игорь Верник, Анна Чиповская, Игорь Угольников, Рената Литвинова. Мероприятие вел Игорь Верник, близкий друг Федора Бондарчука. На праздничном вечере выступали Светлана Лобода и Наталья Ионова, а хедлайнером стал Сергей Мазаев со своей группой «Моральный кодекс».

Дарья Клюкина и Владимир Чопов

Этой осенью состоялась еще одна громкая свадьба — звезда шоу «Холостяк» Дарья Клюкина вышла замуж за топ-менеджера «Газпром-медиа» Владимира Чопова. Пара расписалась в Тушинском ЗАГСе Москвы 19 сентября, а 4 октября прошла пышная свадьба для пятидесяти близких друзей и родных Дарьи и Владимира на озере Комо, в Италии. Площадкой для свадьбы стала историческая вилла Balbiano с просторной зеленой территорией и собственным выходом к водоему. Для этой свадьбы декораторы украсили виллу белоснежными цветами, а в качестве музыкального сопровождения были выбраны джазовые мелодии.

Для торжественной церемонии под открытым небом невеста выбрала свадебное платье «Elie Saab», декорированное кружевом и украшенное длинным шлейфом. За тем, как эффектно невеста смотрится в нем, наблюдали полсотни гостей. В их числе — Яна Рудковская и Дима Билан.

После церемонии состоялся коктейльный банкет, затем гостей ждал ужин. Перемену каждого блюда сопровождала световая инсталляция на столах, что вызвало восхищение гостей. Еще одним ярким моментом стал сюрприз невесты для жениха — Дарья исполнила песню собственного сочинения, чем растрогала Владимира до слез. Ведущим на праздновании был Николай Басков.

После свадьбы молодожены на несколько дней вернулись в Москву, а затем улетели на Мальдивы, где провели медовый месяц. На сказочном острове Клюкина и Чопов арендовали роскошную виллу с несколькими комнатами и террасой с выходом к океану.

Торжество в честь свадьбы Дарьи и Владимира наделало много шума, в первую очередь из-за стоимости. Только аренда особняка Balbiano составила 8 тысяч евро. Особое внимание стоит уделить нарядам невесты. За весь день она сменила пять нарядов, основной из которых был куплен в Париже. Минимальная стоимость платья дизайнера «Elie Saab» — 600 тысяч рублей.

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