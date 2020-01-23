«Миллион алых роз»: топ-5 самых дорогих свадеб последнего десятилетия

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23 января 2020, 13:34 [ «Аргументы Недели», Кристина Устьева ]

Свадьба - одно из самых радостных моментов в жизни человека. Нужно продумать все до мелочей: костюмы, место,празднования трансфер гостей, организацию развлекательной программы и меню для торжественного обеда. Свадьбы многих звездных пар переходят приковывают к себе внимание миллионов людей небывалой роскошью и «пиром на весь мир». Редакция «Аргументов недели» выделила топ-5 самых дорогих свадеб последнего десятилетия и попыталась выяснить, на что знаменитости потратили свои денежные средства.

Первое место в списке занимает свадьба принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. Их бракосочетание, которое состоялось 19 мая 2018 года, вошло также в десятку самых дорогих мероприятий в истории. По оценкам The Sun , оно стоило около 35 миллионов фунтов стерлингов (почти три миллиарда рублей). Из этой суммы около 90 % ушло на обеспечение безопасности : церемония проходила в Виндзорском замке, поэтому примерно 30 млн фунтов необходимо было заплатить снайперам, которые в экстренной ситуации начали бы стрелять с крыши, а также личной охране и телохранителям для королевской семьи и гостей праздника. Поражают роскошью наряды новобрачных, особенно платье невесты. В сети долго обсуждали стоимость белоснежного платья Маркл с вырезом «лодочкой», дизайнером которого стала Клэр Уэйт Келлер, креативный директор модного дома Givenchy c 2017 года. Значительная часть расходов пришлась на пригласительные для нескольких тысяч гостей и на изготовление «золотых» приглашений для них. Примерно 110 тысяч фунтов стоили услуги флористов, еще 50 тысяч заработали стилисты, парикмахеры и столько же получили кондитеры, которые испекли огромный торт для новобрачных. В сумму входил и медовый месяц, который Меган и Гарри провели в лодже Hoanib Valley Camp.

Не менее роскошно узаконили свой брак 29 апреля 2011 года принц Уильям и Кейт Миддлтон. Королевская семья под восторженные крики толпы проехалась по улицам столицы на раритетных автомобилях Rolles-Roys, а затем молодожены отправились на торжественное мероприятие в Вестминстерское аббатство. Среди знаменитостей на церемонии присутствовал Элтон Джон, Зарра Филлипс, Дэвид и Виктория Бэкхэм, Дэвид и Саманта Кэмерон и многие другие. Обручальное кольцо для Кэтрин было изготовлено из слитка валлийского золота, которое Уильяму после его помолвки подарила королева. Голову новобрачной обрамляла диадема Spencer, которая считается одной из самых дорогих в мире. Временная зеленая инсталляция в аббатстве, где до мероприятия растительности не было совсем, обошлась родителям Кейт в круглую сумму (цветы и зелень стали одной из самых расходных статей королевской свадьбы). В сети обсуждали также костюмы гостей и представление с принцессами Disney, которое устроили на свадьбе. Больше всего внимания привлекла шляпа принцессы Биатрис в форме винтажной рамки для фото. После того, как она выставила ее на продажу, выяснилось, что стоимость ее составляет 130 тысяч фунтов стерлингов. Бракосочетание приобрело настолько огромный масштаб, что в стране объявили официальный выходной, а празднование транслировалось на весь мир. Свадьба обошлась королевской семье в 26 миллионов фунтов стерлингов.

Третье место в рейтинге роскошных свадеб принадлежит союзу британской модели Петры Экклстоун с бизнесменом Джеймсом Стэнтом, который был заключен в 2011 году. Их бракосочетание в замке Одескальки на озере Комо обошлось в 19 миллионов долларов. Платье невесты от Vera Wang стоило £92 тыс. Молодожены тщательно продумали развлекательную программу, поэтому свадьба запомнилась выступлениями воздушных гимнастов, акробатов, известных исполнителей. Выступлениями порадовали многие артисты, в том числе Алиша Кис и Black Eyed Peas, а также Эрик Клэ́птон.Сотни белых цветов, богатый яствами ужин, приглашение знаменитых актеров, певцов и моделей, а также фейерверк в конце праздника- все это обошлось паре примерно в 9 миллионов фунтов стерлингов.

«Однажды я вышла замуж за своего лучшего друга»,- написала в своем блоге американская актриса и модель Ким Кардашьян об их свадьбе с репером Кане Уэстом. Их бракосочетание также стало одним из самых дорогих за последние 10 лет. В сумме супруги потратили на празднование около 12$ млн. Рабочим и флористам потребовалось 6 часов на то, чтобы установить алтарь из тысячи белых роз, пионов, гортензий, а стоило это украшение около 100 000$. Свадебная церемония прошла во Флоренции, в крепости XVI века Форте-ди Бельведери. На торжество молодожены пригласили 200 гостей, на каждого из которых была выделена сумма около 130 000$. Подписчиков Ким в соцсетях поразило ее традиционное платье от дома Givency: длина его составила примерно 5 метров.

Бурное обсуждение в медиа вызвала свадьба американского певца и продюсера Джастина Тимберлейка с певицей и моделью Джессикой Бил, которая состоялась в 2012 году. Новость о бракосочетании и помолвке молодожены хранили в секрете. Потом стало известно, что торжество прошло в итальянском городке Фазано. За день до свадьбы на берегу моря была проведена пляжная вечеринка для гостей праздника с небольшим фуршетом, а на следующий день они пригласили всех на роскошный обед в Трапетто - коммуну в Италии, которая расположена в регионе Сицилия. Нежно-розовое платье невесты стало после церемонии вызвало резонанс у дизайнеров и вскоре стало трендом, а мероприятие обошлось в супругам в 6,5 млн долларов.

В наше время сложно кого-либо удивить лимузинами, пышным банкетом и тортом с голубями на свадебной церемонии. Поэтому знаменитые пары не жалеют денег и времени на то, чтобы сделать процесс бракосочетания самым запоминающимся и ярким моментом в жизни, ведь недаром говорят: при большой любви деньги не имеют значения. Главное, чтобы годы супружеской жизни была такими же безмятежными и веселыми, как первый ее день!

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