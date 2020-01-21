Анастасия Волочкова раскрыла подробности предстоящей свадьбы

Известная российская балерина и светская львица Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками новостью о предстоящей свадьбе. Отмечается, что возлюбленный знаменитости не был замечен публично. Однако в свой день рождения балерина похвасталась огромным букетом белых роз и попросила за неё порадоваться, сообщает kp.ru.
Позже Волочкова рассказала, что они планируют пожениться и для свадьбы будет выбрана «красивая дата», скорее всего 20.10.20.
Балерина добавила, что на этот раз она устроит настоящее тожество «во дворце с королевским размахом».
«Была свадьба, которую я оплачивала сама. А в загсе мы не были», - напомнила Волочкова.
Кроме этого, светская львица решила поддержать тенденцию надевать несколько нарядов на свадьбу, но не собирается ограничиваться двумя платьями.
«У меня будет семь свадебных платьев!» - уточнила она, отметив, что одно из платьев ей подарила модель Алена Кравец.
На голову знаменитость планирует надеть бриллиантовую корону.
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