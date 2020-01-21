Анастасия Волочкова раскрыла подробности предстоящей свадьбы

//Шоу-бизнес 13+

21 января 2020, 11:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: Анастасия Волочкова, Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Известная российская балерина и светская львица Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками новостью о предстоящей свадьбе. Отмечается, что возлюбленный знаменитости не был замечен публично. Однако в свой день рождения балерина похвасталась огромным букетом белых роз и попросила за неё порадоваться, сообщает kp.ru.

Позже Волочкова рассказала, что они планируют пожениться и для свадьбы будет выбрана «красивая дата», скорее всего 20.10.20.

Балерина добавила, что на этот раз она устроит настоящее тожество «во дворце с королевским размахом».

«Была свадьба, которую я оплачивала сама. А в загсе мы не были», - напомнила Волочкова.

Кроме этого, светская львица решила поддержать тенденцию надевать несколько нарядов на свадьбу, но не собирается ограничиваться двумя платьями.

«У меня будет семь свадебных платьев!» - уточнила она, отметив, что одно из платьев ей подарила модель Алена Кравец.

На голову знаменитость планирует надеть бриллиантовую корону.

Читайте также:

Анастасия Волочкова поделилась новостью о личной жизни: скоро выходит замуж, а дата свадьбы будет красивой

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)20 Янв 2020 в 1:22 PST