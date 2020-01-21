Анастасия Волочкова поделилась новостью о личной жизни: скоро выходит замуж, а дата свадьбы будет красивой

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21 января 2020, 08:32 [ «Аргументы Недели» ]

Анастасия Волочкова, фото из vk.com/volochkova_a

Балерина Анастасия Волочкова сделала объявление о готовящихся изменениях в личной жизни. Анастасия выходит замуж. Свадьба планируется до конца 2020 года. 20 января Волочкова отметила день рождения, ей исполнилось 44 года. Самый роскошный букет из белых роз ей подарил любимый мужчина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)20 Янв 2020 в 2:53 PST

Балерина опубликовала фото с огромным букет, из-за которого еле видно ее и похвалилась: "Цветы от любимого человека всегда самые желанные!!! Мои дорогие! Счастье переполняет мое сердце! Порадуйтесь за меня, пожалуйста, в день моего рождения".

Вот уже несколько месяцев Анастасия Волочкова рассказывает о своем любимом мужчине. Но кроме того, что на ее фото в Инстаграм попадают якобы его носки, об избраннике Насти ничего неизвестно.

Но, как стало известно буквально несколько часов назад, влюбленные решили пожениться, и будет свадьба. Про жениха Волочкова все-таки сказала, что он красивый и стройный и своей семьи у него никогда не было.. По ее словам, свадьбу они устроят до конца 2020 года и выберут для этого события красивую дату.

Детей они не планируют. У Анастасии растет дочь Ариадна, ей достаточно ее любви.

Кстати, у Анастасии Волочковой была шикарная свадьба в красивую дату - 07.07.07. Свадьба Анастасии и Игоря Вдовина, отца Ариши, гремела в Петербурге. Волочкова сменила несколько нарядов. Но официально они не поженились.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)20 Янв 2020 в 12:47 PST

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