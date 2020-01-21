Пьяные на видео: Волочкова отметила день рождения

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21 января 2020, 01:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Экспресс газета

Балерина Анастасия Волочкова, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В сти появилось видео, где балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками в нетрезом виде.

По данным СМИ, экс-балерине в понедельник, 20 января, исполнилось 44 года, но свой день она отметила задолго до основного торжества. В ролике, который она выложила на своей странице в Instagram, Анастасия ведет себя весьма странно. В частности, отчетливо видно ее опухшее лицо, во время рассказа о том, как ее поздравили домашние работники речь ее несколько несвязна.

Она благодарит своих сотрудников за то, что они не забыли преподнести ей ее любимые белые розы, обнимая при этом одного из рядом стоящих мужчин.

Вскоре этот видеоролик был удален, а на его месте появился совершенно другой, где экс-балерина уже привела себя в порядок и предстала в своем нормальном виде. Тем не менее, видео, где она в красном спортивном костюме и в неадекватном состоянии благодарит свой домашний персонал, разнеслось по интернету.

Ранее сообщалось, что Волочкову не единожды заставали в нетрезвом состоянии.

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