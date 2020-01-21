Памела Андерсон снова вышла замуж

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21 января 2020, 20:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: соцсети

Известная голливудская звезда Памела Андерсон в очередной раз вышла замуж. На этот раз её избранником стал продюсер Джон Питерс. Для актрисы этот брак станет пятым.

Свадебная церемония прошла в Малибу 20 января. Отмечается, что у Андерсон и Питерса уже был роман больше тридцати лет назад, но тогда пара рассталась. Продюсер признался, что с тех пор, несмотря на многих девушек рядом с ним, он хотел быть только с Памелой.

Воссоединение счастливой пары произошло после того, как 52-летняя актриса рассталась с 33-летним футболистом Адилем Рами. Звезда обвинила бывшего возлюбленного в домашнем насилии.

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