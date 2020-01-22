Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Закулисные воспоминания журналиста о звёздах: Пугачёва мгновенно трезвеет

, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]

Закулисные воспоминания журналиста о звёздах: Пугачёва мгновенно трезвеет

«Аргументы недели» публиковали материалы своего музыкального обозревателя о встречах со звёздами отечественной и мировой эстрады, не все детали которых попали на полосы газеты. Очень много интересного осталось за кулисами журналистской кухни.

К примеру, история с нашей примадонной и суперзвездой Аллой Пугачёвой. Аллу Борисовну по какому-то поводу пригласили в редакцию. Компанию ей составляли Виктор Черномырдин, поэт Илья Резник, продюсер и муж (тогда) Евгений Болдин, её директор (ныне покойный) Олег Непомнящий, ещё какие-то люди. Говорили о культуре, о народе и стране, потом о политике, но через пару часов с постепенным «поднятием градуса» внимание мужчин сосредоточилось исключительно на Пугачёвой: какая она прекрасная певица, ну и вообще...

Черномырдин заплетающимся языком начал говорить тост, но дальше «Аллабориссна, дорогая, я хочу...» не сдвинулся. Она тоже была нетрезва, как, собственно, и все остальные, за исключением Олега Непомнящего, который давно ёрзал на стуле: «Алла, мы опаздываем, у нас ещё в «Останкино» съёмки». На его слова – ноль внимания... Но когда он стал теребить её ежеминутно, Пугачёва встала из-за стола и нетвёрдой походкой отправилась в туалет, чтобы через несколько минут выйти оттуда абсолютно трезвой, сказать мужикам «до свидания» и – уехать. Выпила ли она там какую-то «волшебную таблетку» или просто всё время лишь делала вид, что пила, – никто так и не понял. А застолье продолжалось ещё долго.

Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".

ПВ

//картина дня

Назначенный министром спорта РФ Олег Матыцин восемь лет назад был осужден за передачу земель Российского госуниверситета физкультуры под Черкизовский рынок. А еще…

Общество

Журналисты рассказали, что будет, если долги за коммуналку отдать коллекторам

Журналисты рассказали, что будет, если долги за коммуналку отдать коллекторам

Журналисты рассказали, что будет, если коллекторским агентствам в России позволят в полной мере работать с долгами по ЖКХ. Ранее стало известно, что взыскание сумм с граждан могут отдать коллекторам.

Вооруженные силы Украины в настоящий момент несут тяжелые потери в боестолкновениях с ополченцами ДНР и ЛНР, однако официальный Киев скрывает данные сведения. Об этом заявил украинский политик Дмитрий Снегирев.

Вооруженные силы Украины в настоящий момент несут тяжелые потери в боестолкновениях с ополченцами ДНР и ЛНР, однако…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Новой миссис Вселенной 2020 стала врач, мама четырех детей из Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая. "Простите, но я искренне не понимаю, зачем 45-летней бабе продавать своё…

Супруга легендарного гонщика «Формулы-1» Михаэля Шумахера пожаловалась, что неизвестные выставили на продажу фотографии ее супруга, сделанные в период реабилитации…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Журналист Иван Голунов потребовал официальных извинений от имени государства за незаконное уголовное преследование. Он подал жалобу в Генпрокуратуру на имя нового главы…

//новости ан

Бурное обсуждение пользователей Сети вызвал пост 47-летнего актера Максима Виторгана о предательстве. Пользователи решили, что его бросила новая возлюбленная Нино Нинидзе…