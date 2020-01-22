Закулисные воспоминания журналиста о звёздах: Пугачёва мгновенно трезвеет

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22 января 2020, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]

«Аргументы недели» публиковали материалы своего музыкального обозревателя о встречах со звёздами отечественной и мировой эстрады, не все детали которых попали на полосы газеты. Очень много интересного осталось за кулисами журналистской кухни.



К примеру, история с нашей примадонной и суперзвездой Аллой Пугачёвой. Аллу Борисовну по какому-то поводу пригласили в редакцию. Компанию ей составляли Виктор Черномырдин, поэт Илья Резник, продюсер и муж (тогда) Евгений Болдин, её директор (ныне покойный) Олег Непомнящий, ещё какие-то люди. Говорили о культуре, о народе и стране, потом о политике, но через пару часов с постепенным «поднятием градуса» внимание мужчин сосредоточилось исключительно на Пугачёвой: какая она прекрасная певица, ну и вообще...



Черномырдин заплетающимся языком начал говорить тост, но дальше «Аллабориссна, дорогая, я хочу...» не сдвинулся. Она тоже была нетрезва, как, собственно, и все остальные, за исключением Олега Непомнящего, который давно ёрзал на стуле: «Алла, мы опаздываем, у нас ещё в «Останкино» съёмки». На его слова – ноль внимания... Но когда он стал теребить её ежеминутно, Пугачёва встала из-за стола и нетвёрдой походкой отправилась в туалет, чтобы через несколько минут выйти оттуда абсолютно трезвой, сказать мужикам «до свидания» и – уехать. Выпила ли она там какую-то «волшебную таблетку» или просто всё время лишь делала вид, что пила, – никто так и не понял. А застолье продолжалось ещё долго.



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