"Дом-2": Участница телепроекта поздравила поклонников с Новым годом

"Дом-2": Участница скандального телепроекта Екатерина Колисниченко поздравила поклонников с наступившим Новым годом, пожелав пользователям сайта "Дома-2" любви, счастья и благополучия.

"Привет, дорогие пользователи сайта ДОМ2! С наступившим Вас 2013 годом!!! Желаю вам любви, счастья и благополучия! Надеюсь Змейка будет щедра на положительные эмоции и удачу)))!!! Я сейчас нахожусь на проекте без отношений, но я верю, что 2013 будет счастливым и прекрасным! Еще раз с новым 2013 годом вас!!!!!) Будьте СЧАСТЛИВЫ и ЛЮБИМЫ)))", - написала Катя Колисниченко в блоге на сайте "Дома-2".