New York Times: падение дрона MQ-9 Reaper в районе Крыма немедленно обострило напряженность между Россией и США

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Беспилотник MQ-9 Reaper, 39955793@N07 / globallookpress.com

Падение американского беспилотника MQ-9 Reaper в районе Крымского полуострова немедленно обострило напряженность между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. На это, как пишет Telegram-канал РИА Новости, указало издание The New York Times.

«New York Times: это первый известный физический контакт между США и Россией после начала конфликта на Украине. Произошедшее немедленно обострило напряженность в отношениях Кремля и Белого дома», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Согласно заявлению отечественного министерства обороны, истребители РФ, поднятые в воздушное пространство для идентификации MQ-9 Reaper, не применяли бортовое вооружение и не входили в контакт с данным дроном.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Ранее сегодня сообщалось, что, по сведениям Politico, сенаторы, представляющие Демократическую и Республиканскую партии США, пытаются убедить администрацию президента Джо Байдена передать киевской стороне боевые самолеты F-16 или помочь сделать это другим государствам.