Politico: сенаторы от обеих партий США пытаются убедить Белый дом отправить Украине F-16 или помочь сделать это другим странам

Аргументы Недели → Политика 13+

Истребитель F-16, Nicolas Maeterlinck / globallookpress.com

Сенаторы, которые представляют Демократическую и Республиканскую партии Соединенных Штатов, в настоящий момент пытаются убедить Белый дом передать киевской стороне боевые самолеты F-16 или помочь сделать это другим государствам. Соответствующая информация, как отмечает Telegram-канал «RT на русском», оказалась в распоряжении издания Politico.

«Сенаторы от обеих партий США пытаются убедить администрацию Байдена отправить на Украину истребители F-16 или помочь сделать это другим странам. Об этом пишет Politico со ссылкой на письмо главе Пентагона Остину, подписанное восемью конгрессменами», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Россия с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в среду, журналист Сеймур Херш высказал мнение, согласно которому Вашингтон может вмешаться в украинский конфликт, если возникнет перспектива проигрыша киевской стороны.