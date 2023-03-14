Лавров направил ООН и ОБСЕ письма о ситуации с насильственным выселением монахов Киево-Печерской лавры

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Источник: МИД РФ

Киево-Печерская лавра, Pavlo Gonchar /globallook.com

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров направил генсеку ООН Антониу Гутеррешу и действующему председателю ОБСЕ Буяру Османи письма о ситуации с выселением монахов Киево-Печерской лавры.

Согласно последней информации, Сергей Лавров в отправленных во вторник, 14 марта, письмах обратил внимание на нарушения прав православных верующих на Украине, а также призвал Антониу Гутерреша и Буяра Османи повлиять на Киев, чтобы не произошло насильственного выселения монахов из Киево-Печерской лавры.

Глава российского МИД назвал репрессивной политику действующего киевского режима, которая направлена на уничтожение УПЦ.