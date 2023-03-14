Экс-депутат Рады Кива: офис Зеленского и СБУ утвердили план захвата Киево-Печерской лавры нацистскими силами еще в ноябре 2022-го

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Киево-Печерская лавра, Michael Kudryavtsev / globallookpress.com

Офис президента Владимира Зеленского и Служба безопасности Украины утвердили план захвата Киево-Печерской лавры нацистскими силами еще в ноябре 2022-го. Об этом написал в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

«План захвата Киево-Печерской лавры неонацистскими группами был утвержден офисом президента и СБУ еще в ноябре 2022 года», — говорится в публикации, которую выложил экс-парламентарий.

По словам Кивы, операцию по захвату в итоге отложили до Великого поста.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, глава Киево-Печерской лавры Павел, реагируя на требование властей покинуть территорию монастыря, заявил, что апокалипсис начинается с Украины.