Глава Киево-Печерской лавры Павел, комментируя требование властей покинуть монастырь, заявил, что апокалипсис начинается с Украины

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Киево-Печерская лавра, Michael Kudryavtsev / globallookpress.com

Глава Киево-Печерской лавры Павел, реагируя на требование украинского руководства покинуть территорию монастыря, заявил, что апокалипсис начинается с бывшей советской республики. Об этом информирует РИА Новости.

«Наместник Киево-Печерской лавры Павел, комментируя требование покинуть монастырь, заявил, что апокалипсис начинается с Украины», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского агентства.

Также священнослужитель указал на то, что монахи собираются отстаивать свои права до последнего.

Как сообщалось ранее в понедельник, мэр Киева Виталий Кличко отметил, что столичные власти в январе были близки к тому, чтобы из-за перебоев с энергией призвать жителей к эвакуации.